Обраний президент Чехії – за надання Україні винищувачів, але у довгостроковій перспективі

За його словами,це може статися лише через пів року або пізніш.

Колишній генерал НАТО і обраний президент Чехії Петр Павел закликав до швидких поставок зброї в Україну.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькій газеті Zeit.

Серед іншого, бойові танки важливі для українських військ, щоб мати можливість зупинити російський наступ, заявив Павел.

"У довгостроковій перспективі в Україну також повинні бути поставлені винищувачі", - сказав обраний президент.

Але це, за його словами, може статися лише через пів року або пізніше.

"Тому що це вимагає підготовки фахівців, льотного і наземного персоналу, логістики, наземної безпеки", – зазначив Павел.

У першому інтерв'ю німецькій газеті Павел також привітав нинішню політику канцлера щодо України: "Можна лише похвалити Олафа Шольца за його нинішній підхід".