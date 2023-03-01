Обраний президент Чехії – за надання Україні винищувачів, але у довгостроковій перспективі
Колишній генерал НАТО і обраний президент Чехії Петр Павел закликав до швидких поставок зброї в Україну.
Про це він сказав в інтерв’ю німецькій газеті Zeit.
Серед іншого, бойові танки важливі для українських військ, щоб мати можливість зупинити російський наступ, заявив Павел.
"У довгостроковій перспективі в Україну також повинні бути поставлені винищувачі", - сказав обраний президент.
У першому інтерв'ю німецькій газеті Павел також привітав нинішню політику канцлера щодо України: "Можна лише похвалити Олафа Шольца за його нинішній підхід".