Обраний Трампом кандидат у віцепрезиденти стане катастрофою для України – Politico

Кандидат від Трампа у віцепрезиденти є антиукраїнським і доклався до блокування допомоги в Конгресі.

Кандидат у президенти від Республіканської партії США Дональд Трамп запропонував у віцепрезиденти сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який має відверто антиукраїнську позицію. Це рішення викликало в союзників ще більше стурбованості відносно припинення допомоги Україні.

39-річний сенатор є одним із найбільших ізоляціоністів у Республіканській партії. Він категорично проти додаткової допомоги Україні та раніше критикував "надмірну залежність" Європи від США в питанні військових інвестицій.