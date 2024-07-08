Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Обстріл Кривого Рогу: росіяни влучили по адмінбудівлі, багато загиблих і поранених

08 липня 2024, 12:09
Обстріл Кривого Рогу: росіяни влучили по адмінбудівлі, багато загиблих і поранених
Фото: 0564.ua
"Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи", – зазначив Вілкул.

 Сьогодні, 8 липня, росія масовано обстріляла Україну.  У Кривому Розі, попередньо, 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких.

Про це повідомив керівник ради оборони міста Олександр Вілкул.

Він повідомив, що під час російської атаки влучили, зокрема, по адміністративній будівлі промислового підприємства, триває ліквідація наслідків.
 
"Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи", – зазначив Вілкул. 

Останні матеріали

Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Політика
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 12:03
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Політика
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 липня 2024, 11:37
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів
Політика
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів "радянського зразка" – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 00:40
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Політика
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 липня 2024, 15:02
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Cуспільство
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 липня 2024, 11:53
Політика
"Фелікс Австрія". В ліжку з людьми путіна – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2024, 23:04
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Політика
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Переклад iPress – 04 липня 2024, 15:42
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 липня 2024, 11:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється