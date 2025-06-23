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Обстріл Києва: дев'ята жертва – 11-річна дівчинка

23 червня 2025, 17:20
Обстріл Києва: дев'ята жертва – 11-річна дівчинка
t.me/dsns
Крім того, відомо про 34 поранених, 17 із них перебувають у лікарні.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що дев'ята жертва російського удару – 11-річна дівчинка, раніше з-під завалів витягли тіло її матері.

Про це Ткаченко повідомив у Тelegram-каналі. 

"Дев'ята жертва російського удару — дитина 11 років, дівчинка. Раніше з-під завалів витягли й тіло матері", – написав очільник КМВА.

Також він висловив щирі співчуття рідним.

Нагадаємо, що вночі росія атакувала Київ дронами та ракетами, є загиблі та руйнування.

 

війнаудари рф

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