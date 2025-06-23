Обстріл Києва: дев'ята жертва – 11-річна дівчинка
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що дев'ята жертва російського удару – 11-річна дівчинка, раніше з-під завалів витягли тіло її матері.
Про це Ткаченко повідомив у Тelegram-каналі.
"Дев'ята жертва російського удару — дитина 11 років, дівчинка. Раніше з-під завалів витягли й тіло матері", – написав очільник КМВА.
Також він висловив щирі співчуття рідним.
Нагадаємо, що вночі росія атакувала Київ дронами та ракетами, є загиблі та руйнування.