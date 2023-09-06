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Обстріл ринку в Костянтинівці: кількість потерпілих зросла

06 вересня 2023, 16:41
Обстріл ринку в Костянтинівці: кількість потерпілих зросла
Вибух
Серед поранених є не лише цивільні, а й рятувальник.

російські окупанти обстріляли звичайний ринок в місті Костянтинівка Донецької області. Наразі кількість потерпілих зросла до 28 осіб, ще 16 людей загинуло, серед них є дитина.  

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Постраждали 44 особи: 16 загинуло та 28 травмовано. Серед потерпілих - рятувальник. ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею близько 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів", - повідомив Ігор Клименко. 

Президент Зеленський теж прокоментував атаку на Костянтинівку. Він зазначив, що кількість загиблих може зрости. На місці події працюють екстрені служби. 

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