Обсяг валютних депозитів у гривневому еквіваленті у серпні зріс майже на чверть

З початку року вклади населення в банках у гривні та іноземній валюті зросли на 17,3%

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, зріс на 7,7% до 843,732 млрд гривень станом на 1 серпня порівняно з даними на 1 липня.

Про це свідчать дані Національного банку.

З початку року вклади населення в банках зросли на 17,3% із 719,418 млрд гривень.

Гривневі вклади населення у банках у липні зросли на 0,7% до 539,621 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 22,7% до 304,112 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у липні збільшилися на 4,6% до 766,543 млрд гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у липні для юросіб зросла на 0,5 в.п. до 7,8%, для фізосіб – на 1,5 в.п. до 8,1%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 1,5%, для населення – 0,9%.