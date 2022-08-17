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Обсяг валютних депозитів у гривневому еквіваленті у серпні зріс майже на чверть

З початку року вклади населення в банках у гривні та іноземній валюті зросли на 17,3%
Обсяг валютних депозитів у гривневому еквіваленті у серпні зріс майже на чверть

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, зріс на 7,7% до 843,732 млрд гривень станом на 1 серпня порівняно з даними на 1 липня.

Про це свідчать дані Національного банку.

З початку року вклади населення в банках зросли на 17,3% із 719,418 млрд гривень.

Гривневі вклади населення у банках у липні зросли на 0,7% до 539,621 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 22,7% до 304,112 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у липні збільшилися на 4,6% до 766,543 млрд гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у липні для юросіб зросла на 0,5 в.п. до 7,8%, для фізосіб – на 1,5 в.п. до 8,1%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 1,5%, для населення – 0,9%.

 
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17 08 2022 10:05
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