Обсяги транзиту газу через Україну досягнули мінімуму за 30 років

За підсумками червня обсяги транзиту газу через українську ГТС досягли історичного мінімуму з 1991 року і становили лише 1,25 млрд кубометрів.

Про це повідомила пресслужба Оператора ГТС України.

"У порівнянні з травнем 2022 року обсяги транзиту через Україну впали на 37%, а у порівнянні з червнем попереднього року транзит газу скоротився майже втричі. Газпром використав лише 38% від заброньованих потужностей (3,29 млрд куб. м) за довгостроковим контрактом", - йдеться у повідомленні.

"Газпром" і надалі не використовує заброньовані й оплачені потужності на точці входу Суджа, що становить 77,2 млн кубометрів на добу.

"Російський монополіст не скористався можливістю перенесення потужностей ГІС Сохрановка і не бере участі в аукціонах із бронювання потужностей", - додали в пресслужбі.Вказано, що разом з обмеженням транзиту по газопроводу Північний потік це призводить до "осушення" газового ринку ЄС та зростання цін. Зокрема, від початку червня ціни на газ у Європі зросли майже на 42%.