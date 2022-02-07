Обсяги транзиту газу через Україну досягнули мінімуму за 30 років
Про це повідомила пресслужба Оператора ГТС України.
"У порівнянні з травнем 2022 року обсяги транзиту через Україну впали на 37%, а у порівнянні з червнем попереднього року транзит газу скоротився майже втричі. Газпром використав лише 38% від заброньованих потужностей (3,29 млрд куб. м) за довгостроковим контрактом", - йдеться у повідомленні.
"Газпром" і надалі не використовує заброньовані й оплачені потужності на точці входу Суджа, що становить 77,2 млн кубометрів на добу.
"Російський монополіст не скористався можливістю перенесення потужностей ГІС Сохрановка і не бере участі в аукціонах із бронювання потужностей", - додали в пресслужбі.Вказано, що разом з обмеженням транзиту по газопроводу Північний потік це призводить до "осушення" газового ринку ЄС та зростання цін. Зокрема, від початку червня ціни на газ у Європі зросли майже на 42%.
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