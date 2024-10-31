ОБСЄ опублікувала звіт про порушення на виборах у Грузії
31 жовтня 2024, 15:33
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Бюро демократичних інститутів та прав людини відзначило й тиск на громадян при голосуванні.
Влада Грузії напередодні парламентських виборів вжила заходів, які дали їй перевагу.
Про це йдеться у звіті спостережної місії Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), повідомляє Sova.
Міжнародна місія наголосила, що деякі кроки, які керівна партія зробила перед виборами, дали їй перевагу. Зокрема, серед таких спостерігачі вказали на програму амністії за список злочинів, яка стосується великої кількості людей. Вони стверджують, що такий крок дав керівній партії "неправомірну перевагу", а також він "стер межу між партією і державою, що суперечить передовій міжнародній практиці та зобов'язанням, взятим перед ОБСЄ".
Крім того, Центрвиборчком не дозволив місцевим спостерігачам і представникам політичних партій бути присутніми на перевірці електронних виборів і надав відповідну документацію в обмеженому обсязі, тим самим обмеживши прозорість.
Спостерігачі розповіли, що у жовтні Центрвиборчком доручив компанії провести нову перевірку пристроїв спеціально до парламентських виборів. Хоча два з трьох етапів перевірки було завершено, відповідний звіт не було опубліковано до дня голосування.
"Ключові зацікавлені сторони, такі як політичні партії та місцеві спостерігачі, не були допущені до участі в процесі аудиту і мали обмежений доступ до відповідної документації, що обмежувало прозорість і суперечило передовій міжнародній практиці", – зазначили міжнародні спостерігачі.
Зокрема, Бюро демократичних інститутів та прав людини відзначило й тиск на громадян. Вони акцентували, що повідомлення про залякування, примус і тиск викликають занепокоєння, оскільки деякі виборці можуть бути не в змозі вільно обирати і бояться вільно голосувати.
У доповіді БДІПЛ також описуються і випадки можливого порушення таємниці голосування.
"Камери часто дивилися прямо на пристрої ідентифікації виборців або кабіни для голосування, що потенційно ставило під загрозу таємницю голосування", – розповіли вони.