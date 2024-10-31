ОБСЄ опублікувала звіт про порушення на виборах у Грузії

Бюро демократичних інститутів та прав людини відзначило й тиск на громадян при голосуванні.

Влада Грузії напередодні парламентських виборів вжила заходів, які дали їй перевагу.

Про це йдеться у звіті спостережної місії Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ), повідомляє Sova.

Міжнародна місія наголосила, що деякі кроки, які керівна партія зробила перед виборами, дали їй перевагу. Зокрема, серед таких спостерігачі вказали на програму амністії за список злочинів, яка стосується великої кількості людей. Вони стверджують, що такий крок дав керівній партії "неправомірну перевагу", а також він "стер межу між партією і державою, що суперечить передовій міжнародній практиці та зобов'язанням, взятим перед ОБСЄ".

Крім того, Центрвиборчком не дозволив місцевим спостерігачам і представникам політичних партій бути присутніми на перевірці електронних виборів і надав відповідну документацію в обмеженому обсязі, тим самим обмеживши прозорість.