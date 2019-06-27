ОБСЄ підтвердила розведення підрозділів ЗСУ та бойовиків біля Станиці Луганської

"Спостерігачі також зауважили, що інші члени збройних формувань з озброєнням, зокрема з зенітною установкою, залишили ділянку розведення на захід від пам'ятника князю Ігореві"

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували біля Станиці Луганської відведення підрозділів і озброєння як Збройних сил України, так і бойовиків так званої "ЛНР".

Спостерігачі побачили, що спочатку сторони запустили сигнальні ракети, після чого українські військові та бойовики залишили "крайні передові позиції" та вийшли з ділянки розведення разом з озброєнням, повідомляється у звіті місії ОБСЄ.

"Спостерігачі також зауважили, що інші члени збройних формувань з озброєнням, зокрема з зенітною установкою, залишили ділянку розведення на захід від пам'ятника князю Ігореві", - йдеться у звіті.

Загалом спостерігачі не побачили на визначених позиціях ні підрозділів, ні військової техніки.

Також зазначається, що 27 червня групи з розмінування ЗСУ та так званої "ЛНР" проводили розмінування в межах ділянки розведення.

Раніше в штабі операції Об’єднаних сил повідомили про завершення першого етапу відведення сил з боку українських військових.

Влада Станиці Луганської підтвердила, що бойовики також відвели свої сили, для чого з блокпостів так званої "ЛНР" прибрали найманців і "козаків", і замінили їх на кадрових військових РФ.

Нагадаємо, що сьгодні в районі Станиці Луганської російсько-окупаційні війська завершили перший етап відведення своїх підрозділів – відійшли від пішохідного мосту.