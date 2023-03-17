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ОБСЄ: росія не готова і не хоче миру

17 березня 2023, 21:16
ОБСЄ: росія не готова і не хоче миру
рф не демонструє жодної готовності до справедливого миру в Україні і лише і повторює ультиматуми.

росія і далі повторює свої ультиматуми і подвоює агресію проти України.

Про це йдеться в заяві Європейського Союзу, яка була виголошена під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"ЄС підтверджує свою підтримку ініціативи Президента Зеленського щодо всеосяжного, справедливого та сталого миру. Будь-яке дипломатичне рішення щодо війни росії має ґрунтуватися на повній повазі до міжнародного права та його норм і принципів, включаючи ті, що закріплені в Статуті ООН, Гельсінському заключному акті та Паризькій хартії. На жаль, на сьогодні ми не бачимо жодної готовності з боку росії до такого миру. кремль лише повторює свої ультиматуми та подвоює агресію проти України, загрожуючи також безпеці та стабільності інших країн регіону", - йдеться в заяві.

В Євросоюзі нагадали, що не визнають і ніколи не визнають спроб росії анексувати українські території шляхом бутафорських референдумів.

"Крим є і завжди буде Україною! Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області, де росія спробувала відтворити той самий сценарій у вересні 2022 року, також є і завжди будуть Україною! ЄС залишається твердо відданим суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в матеріалі.

В Європейському Союзі наголосили, що Україна має право, відповідно до Статуту ООН, звільнити всі свої території, незаконно окуповані росією.

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