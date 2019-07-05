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ОБСЄ зафіксувала РСЗВ "Град" в центрі Луганська

3 травня міні-БПЛА СММ зафіксував 7 реактивних систем залпового вогню
СММ ОБСЄ зафіксувала системи залпового вогню "Град", танки, гаубиці та ЗРК за межами місць відведення озброєння на окупованій Луганщині та безпосередньо в Луганську.
ОБСЄ зафіксувала РСЗВ "Град" в центрі Луганська Фото: Reuters

3 травня міні-БПЛА СММ зафіксував 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм) на полігоні поблизу н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська); та 8 РСЗВ (БМ-21) біля н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська), повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Також 3 травня на полігоні біля Міусинська за межами виділених місць зберігання озброєння 3 травня міні-БПЛА СММ зафіксував 12 танків (Т-64), сім самохідних гаубиць (2С1), 12 буксируваних гаубиць (Д-30) і три зенітні ракетні комплекси (9К35).

У цей же день спостерігачі зафіксували 2 танки (Т-64), 3 протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), 1 самохідну гаубицю (2С1), а також ствол і башту самохідної артилерійської гармати (2С9 "Нона-С", 120 мм), які встановлювали на бронетранспортер (МТ-ЛБ), і 17 буксируваних гаубиць (2А65 - 9 од., 2A36 "Гіацинт-Б", 152 мм - 8 од.) поблизу н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська).

4 травня спостерігачі бачили пʼять танків (Т-72), пʼять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), десять буксируваних гаубиць (Д-30 - пʼять одиниць і стільки ж 2А65 "Мста-Б", 152 мм), пʼять РСЗВ (БМ-21), пʼять зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10") і два протитанкові ракетні комплекси (9К111 "Фагот", 120 мм) у центрі Луганська.

Додамо, Росія випробовує на Донбасі новітню систему орбітального придушення "Тірада-2", яку ще не поставили на озброєння російської армії.

 
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07 05 2019 09:06
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