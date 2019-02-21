ОБСЄ закликала українську владу поважати права журналістів

В Організації з безпеки та співробітництва в Європі прокоментували рішення суду надати доступ Генпрокуратурі до внутрішніх документів видання "Новое время"

ОБСЄ закликала українську владу поважати право журналістів на конфіденційність своїх джерел.

"Право журналістів на захист конфіденційних джерел є ключем до вільної преси та журналістських розслідувань. Я закликаю владу дотримуватися цієї конфіденційності, особливо коли журналісти висвітлюють питання, що становлять суспільний інтерес", - йдеться в заяві представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Гарлема Дезіра.

Раніше Печерський райсуд Києва надав Генеральній прокуратурі доступ до внутрішніх документів редакції "Новое время" через матеріали про прокурора Олександра Корнійця, зазначає Hromadske.

Журналіст Іван Верстюк заявив, що розцінює як тиск на редакцію вимогу Генпрокуратури про надання доступу до внутрішніх матеріалів редакції та імейлів і документів, які він надсилав на редакційні пошти.

Розслідування ГПУ, у межах якого ухвалили таке рішення суду, стосується матеріалу Верстюка "Діамантова дочка" про дочку колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, яка навчається в Британії. У виданні зазначають, що при публікації матеріалу спиралися на розслідування Британського кримінального агентства.

ГПУ пригрозила обшуками, якщо редакція не надасть доступ до документів та матеріалів. Наразі редакція оскаржує рішення суду.

Олександр Корнієць є фігурантом справи "діамантових прокурорів", у липні 2015 року його затримали на хабарі. Його звільнили, але справа досі перебуває в суді. У матеріалі "Нового времени" зазначено, що екс-прокурор при зарплаті 200 тисяч гривень на рік оплатив навчання дочки на суму понад 120 тисяч фунтів стерлінгів. ГПУ вважає публікацію цих відомостей розголошенням таємниці досудового слідства.

Також, Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch відзначає продовження обмеження владою свободи вираження думок, свободи інформації та засобів масової інформації в Україні 2018 року.