ОБСЄ засудила жорстоке вбивство української журналістки в російському полоні

Журналістка Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року під час роботи на окупованій території. Лише у травні 2024 року росія вперше підтвердила факт її затримання.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Брату рішуче засудив жорстоке поводження та вбивство української журналістки Вікторії Рощиної, яку утримували у росії без офіційного обвинувачення.

Про це він заявив у повідомленні на платформі Х.

Брату зазначив, що вражений висновками розслідування міжнародної коаліції з 45 журналістів на чолі з НУО Forbidden Stories, які розкрили факти тортур та нелюдського поводження з Рощиною. Внаслідок цих дій вона загинула у полоні.

"Це серйозне порушення міжнародного права, включно зі статтями 7 і 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Конвенції ООН проти катувань", — заявив представник ОБСЄ.

Він також нагадав, що журналісти, які висвітлюють збройні конфлікти, мають статус цивільних осіб відповідно до міжнародного гуманітарного права. За його словами, катування, жорстоке поводження та незаконне утримання під вартою журналістів є прямим порушенням Женевських конвенцій.

Брату закликав росію до повного дотримання міжнародних правових зобов’язань і наголосив на потребі припинення подібних злочинів.

Зі свого боку, речник МЗС України Георгій Тихий подякував ОБСЄ за чітку позицію та підтримку. "Систематичні тортури, жорстоке поводження та інші порушення міжнародного гуманітарного права з боку росії вимагають рішучої міжнародної реакції", — наголосив він.

Журналістка Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року під час роботи на окупованій території. Лише у травні 2024 року росія вперше підтвердила факт її затримання. 10 жовтня стало відомо, що вона померла у полоні, про що спочатку повідомив представник координаційного штабу Петро Яценко, а згодом — уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

30 квітня 2025 року Єврокомісія заявила, що останні з’ясовані деталі смерті журналістки — ще один доказ жорстокості російського режиму та смертельної небезпеки, яку несе окупація для українських громадян.