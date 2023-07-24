ОБСЄ засуджує дії росії проти України

ОБСЄ готова надати платформу для змістовного діалогу.

ОБСЄ рішуче засуджує дії рф в Україні та закликає росією повернутися до дотримання своїх міжнародних зобов’язань і повністю вивести свої війська з України.

Про це повідомили у пресслужбі ОБСЄ у відповідь на письмовий запит Укрінформу.

"Реакція ОБСЄ залишається непохитною, найрішучіше засуджуючи дії росії проти України. росію закликали відновити дотримання своїх міжнародних зобов’язань та припинити війну, у тому числі шляхом повного виведення своїх військ з України", - заявили у пресслужбі.

ОБСЄ готова "надати платформу для змістовного і справжнього діалогу з метою деескалації напруженості, пропонуючи свій унікальний досвід, механізми і формати". Водночас держави-учасниці мають "продемонструвати політичну волю до використання наявних у них інструментів", наголосили у пресслужбі організації.

Також зазначається, що ОБСЄ зосереджена на підтримці українських інституцій, громадянського суспільства та населення у вирішенні різноманітних викликів, з якими стикається країна, у тому числі через свою програму підтримки України.