Матеріали:
Теми:

ОБСЄ засуджує дії росії проти України

24 липня 2023, 17:55
ОБСЄ засуджує дії росії проти України
Фото: 112.ua
ОБСЄ готова надати платформу для змістовного діалогу.

ОБСЄ рішуче засуджує дії рф в Україні та закликає росією повернутися до дотримання своїх міжнародних зобов’язань і повністю вивести свої війська з України.

Про це повідомили у пресслужбі ОБСЄ у відповідь на письмовий запит Укрінформу.

"Реакція ОБСЄ залишається непохитною, найрішучіше засуджуючи дії росії проти України. росію закликали відновити дотримання своїх міжнародних зобов’язань та припинити війну, у тому числі шляхом повного виведення своїх військ з України", - заявили у пресслужбі.

ОБСЄ готова "надати платформу для змістовного і справжнього діалогу з метою деескалації напруженості, пропонуючи свій унікальний досвід, механізми і формати". Водночас держави-учасниці мають "продемонструвати політичну волю до використання наявних у них інструментів", наголосили у пресслужбі організації. 

Також зазначається, що ОБСЄ зосереджена на підтримці українських інституцій, громадянського суспільства та населення у вирішенні різноманітних викликів, з якими стикається країна, у тому числі через свою програму підтримки України. 

ОБСЄтерористивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Політика
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Переклад iPress – 24 липня 2023, 16:06
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 липня 2023, 13:07
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Політика
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Переклад iPress – 24 липня 2023, 00:07
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
LifeStyle
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
Переклад iPress – 21 липня 2023, 13:44
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Cуспільство
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2023, 06:47
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Політика
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Переклад iPress – 20 липня 2023, 16:54
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Політика
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2023, 12:49
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється