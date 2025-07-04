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Обидві палати Конгресу США проголсоували за "Великий прекрасний закон" Трампа

04 липня 2025, 09:25
Обидві палати Конгресу США проголсоували за
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Раніше Трампу заявляв, що хотів підписати його до 4 липня, Дня незалежності країни.

Палата представників Конгресу США ухвалила "Великий прекрасний закон" адміністрації Трампа, якій визначає майбутню податкову й міграційну політику, а також бюджетні питання.

Законопроєкт охоплює фінансування на суму $3,4 трильйона, його підтримали 218 законодавців, 214 виступили проти.

Про це повідомили американські ЗМІ.

Документ передбачає продовження податкових пільг, встановлених за першого терміну Трампа та реалізацію його останніх передвиборчих обіцянок. Також документ підвищує ліміт запозичень країни на $5 трильйонів, запобігаючи дефолту за боргом, який Мінфін мав би порушити за кілька тижнів.

Ухвалення законопроєкту показало політичну перемогу республіканців, які просували цей законопроєкт. 

Тому що наразі республіканці контролюють обидві палати Конгресу США, адміністрацію, а також мають переважне представництво у Верховному суді США і наразі закон буде відправлений на підпис президенту США Дональду Трампу, який раніше заявляв, що хотів підписати його до 4 липня, Дня незалежності країни.

Голосування в нижній палаті відбулися після рекордної за часом промови лідера демократичної меншості Гакіма Джеффріса, який виступив проти багатотрильйонної ініціативи, запропонованої адміністрацією Трампа. Він підкреслив, що в разі ухвалення законопроєкту про податки та витрати, малозабезпечені верстви американського населення зазнають удару. Це зокрема напряму стосуватиметься людей з низьким рівнем доходу, пенсіонерів, студентів, малозабезпечених сімей.

Тим часом, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон закликав законодавців підтримати законопроєкт, заявивши, що він зробить країну сильнішою, безпечнішою и призведе до більшого процвітання.

 
СШАКонгрес

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