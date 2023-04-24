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Очікуємо наступу росіян на деяких ділянках в Україніі – Білий дім

24 квітня 2023, 20:00
Очікуємо наступу росіян на деяких ділянках в Україніі – Білий дім
Фото: УНН
Сполучені Штати посилюють безпекову допомогу Україні, щоб ЗСУ мали всі можливості для власного контрнаступу.

З покращенням погодних умов в Україні російські сили можуть піти у наступ на кількох ділянках воєнних дій.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.

За його словами, Сполучені Штати посилюють безпекову допомогу Україні, щоб ЗСУ мали всі можливості для власного контрнаступу.

“Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести”, - розповів Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.

“Ми розвиваємо потужності, які надаємо Україні”, - додав він.

Кірбі перелічив потреби ЗСУ на сьогодні, серед яких назвав бронетехніку, артилерію, протиповітряну оборону, матеріально-технічне забезпечення.

“Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тож це має бути серед пріоритетів також”, - розповів представник Білого дому.

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