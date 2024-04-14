Очікується, що допомога Україні буде прийнята цього тижня – конгресмен

Голова відділу розвідки США Майк Тернер висловив свою підтримку Україні, і сказав, що очікує, що Палата прийме військову допомогу з переважною підтримкою.

Про це повідомляє американський новинний телевізійний канал NBC News.

"росія починає завойовувати позиції. Україна починає втрачати здатність захищати себе. США повинні активізуватися і надати Україні зброю, якої вона потребує. І я думаю, що цього тижня ми побачимо переважну підтримку в цьому питанні в Палаті представників", - сказав конгресмен в інтерв'ю каналу.

Разом з тим, він про коментував позицію кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа щодо допомоги Україні, Тернер зазначив, що всі в США "дуже близькі до розуміння", що ситуація перебуває в критичній точці.

Проте Тернер не уточнив, яку саме версію законопроекту буде розглядати Палата представників: ту, яка була схвалена Сенатом, чи, можливо, якусь іншу ініціативу республіканців.

Допомога Україні від США В США закінчились гроші на фінансування допомоги Україні, а питання виділення нових коштів перебуває на розгляді Конгресу ще з минулої осені. Зрушення у питанні сталося у лютому, коли Сенат схвалив законопроект, який передбачає кошти на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США.

Для України в рамках цього законопроекту передбачено 60 млрд доларів, але Палата представників досі не розглянула документ, підтриманий Сенатом. Спікер Палати Майк Джонсон відмовлявся ставити цей законопроект на голосування. Зокрема, через позицію Дональда Трампа, який має значний вплив на Республіканську партію.