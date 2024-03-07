Очікування Європи від послання Байдена: Заклик до Конгресу щодо допомоги Києву

Байден під час свого звернення буде доводити важливість американського лідерства у світі.

За вісім місяців до дня голосування в Америці реакція на звернення президента США Джо Байдена "Про становище країни", яке відбудеться сьогодні 7 березня, буде переважати суперечками про економіку, ціни на ліки та слабкість президента США, якому в листопаді цього року виповниться 82 роки. Але напередодні звернення Байдена європейських чиновників, дипломатів і політиків хвилює лише одне слово — Україна. Близько десятка високопосадовців з усього континенту, які поспілкувалися з Politico, закликали Байдена використати свою промову "Про становище країни" для того, щоб змусити Конгрес нарешті ухвалити пакет військової допомоги Києву у розмірі 60 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Politico.

"Це делікатна, складна ситуація. Ми хотіли б побачити все, що можна зробити, щоб переконати законодавців переступити через це", — сказав один з британських урядовців.

Інший європейський дипломат сказав, що хоча посли визнають, що промова буде зосереджена на внутрішній політиці, вони будуть "уважно стежити за тим, як президент Байден буде доводити важливість американського лідерства у світі". Європейські політичні еліти здебільшого сподіваються, що Байден зможе відкинути занепокоєння щодо свого віку та фізичної немічності й продемонструвати силу.

"Європейські політики й чиновники все рідше висловлюють публічну підтримку Байдену в його прагненні переобратися на другий термін, але більшість зовнішньополітичних аналітиків сходяться на думці, що за лаштунками переважна більшість в Європі відчайдушно сподівається, що Трамп не повернеться", — пише видання.

Європа також наполегливо вимагає від Білого дому зважити на ще одне питання — Газу, включаючи необхідність чинити тиск на Ізраїль у зв'язку з його кампанією бомбардувань і нестачею допомоги регіону. Дипломат ЄС сказав, що посли сподіваються, що Байден згадає про війну на Близькому Сході, а також про Китай і світову торгівлю у своїй промові в четвер.