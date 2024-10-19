Очільник французького МЗС заявив, що підтримує план перемоги Зеленського
19 жовтня 2024, 18:11
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"Перемога рф стала б торжеством права найсильнішого і підштовхнула б міжнародний порядок до хаосу", - вважає Жан-Ноель Барро.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив про підтримку плану перемоги Володимира Зеленського.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Барро також повідомив, що він співпрацюватиме з українськими офіційними особами над тим, щоб більше інших держав підтримали цей план.
"Перемога росії стала б торжеством права найсильнішого і підштовхнула б міжнародний порядок до хаосу. Ось чому наші контакти повинні дозволити нам досягти прогресу в реалізації "плану перемоги" президента Зеленського та згуртувати навколо нього якомога більшу кількість країн", – сказав французький міністр.
Барро підкреслив, що спротив України дає можливість утримувати лінію фронту, "яка відділяє Європу від росії Владіміра Путіна, яка відділяє свободу від гноблення".