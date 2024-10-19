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Очільник французького МЗС заявив, що підтримує план перемоги Зеленського

19 жовтня 2024, 18:11
Очільник французького МЗС заявив, що підтримує план перемоги Зеленського
Фото: з вільного доступу
"Перемога рф стала б торжеством права найсильнішого і підштовхнула б міжнародний порядок до хаосу", - вважає Жан-Ноель Барро.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив про підтримку плану перемоги Володимира Зеленського.
 
Про це повідомляє "Європейська правда".
 
Барро також повідомив, що він співпрацюватиме з українськими офіційними особами над тим, щоб більше інших держав підтримали цей план.
 
"Перемога росії стала б торжеством права найсильнішого і підштовхнула б міжнародний порядок до хаосу. Ось чому наші контакти повинні дозволити нам досягти прогресу в реалізації "плану перемоги" президента Зеленського та згуртувати навколо нього якомога більшу кількість країн", – сказав французький міністр.
 
Барро підкреслив, що спротив України дає можливість утримувати лінію фронту, "яка відділяє Європу від росії Владіміра Путіна, яка відділяє свободу від гноблення".
Франціявійна в Україніросія окупантиПлане перемоги

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