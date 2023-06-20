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ПОЛІТИКА

Очільник ГУР Буданов: росіяни замінували охолоджувач на Запорізькій АЕС

20 червня 2023, 17:43
Очільник ГУР Буданов: росіяни замінували охолоджувач на Запорізькій АЕС
Фото: LIGA.net

російська армія замінувала ставок-охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції.

Про це очільник розвідки Кирило Буданов заявив в ефірі телемарафону 20 червня, пише УП.

"Станом на зараз певна загроза для АЕС існує, адже вона як перебувала, так і перебуває під окупацією. Знищивши греблю, вони зруйнували нормальний доступ до охолоджувачів, які працюють на АЕС. Найстрашніше, що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована – замінували саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, велика вірогідність того, що будуть значні проблеми", – заявив Кирило Буданов.

Також він розповів деталі підриву Каховської ГЕС уночі 6 червня. Так, російське командування за пів години до цього по радіомережі вийшло на підрозділ, який був на Каховській ГЕС, і наказало дуже швидко зібратись і покинути територію. Тоді ж на ГЕС прибула група спецпризначення – "і після цього відбулось, що відбулось".

Крім цього, за словами Буданова, усі підрозділи російських військ, які були поруч із ГЕС, насправді не знали про запланований підрив, їх це застало зненацька.

Після підриву Каховської ГЕС ризики для атомної станції зросли. Адже знищення росіянами греблі створило загрозу безпеці функціонування ЗАЕС через зниження рівня води у ставку-охолоджувачі.

У зв'язку з цим 15 червня ЗАЕС інспектував гендиректор МАГАТЕ Рафоель Гроссі. Він констатував, що рівень води залишається на достатньому рівні, щоб станція могла підтримувати безпеку "певний час".

БудановЗАЕСокупанти

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