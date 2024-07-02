Очільник Мюнхенської конференції пояснив, що забезпечить Україні довгострокову перспективу
02 липня 2024, 14:33
Фото: securityconference.de
Дипломат підтвердив, що путін об’єднав і зміцнив НАТО своєю безвідповідальною агресивною війною.
Голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген вважає, що членство України в НАТО в перспективі є єдиною гарантією безпеки для неї. На найближчому саміті Альянсу це питання на порядку денному не стоятиме.
Про це голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген сказав в інтерв'ю виданню Rheinische Post.
"Вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному цього саміту. Проте я переконаний, що в довгостроковій перспективі тільки членство в НАТО дає Україні довгострокову перспективу миру. Угоди з росією не варті паперу, на якому путін ставить свій підпис, Україні довелося пережити цей гіркий досвід. Єдина гарантія – членство в НАТО", - наголосив він.
Дипломат підтвердив, що путін об’єднав і зміцнив НАТО своєю безвідповідальною агресивною війною. До Альянсу приєдналися дві нові, міцні в оборонному плані країни – Швеція та Фінляндія.
Тепер НАТО повертається до своїх витоків - він знову став передусім оборонним альянсом.
Так само, як до цього країни-партнери успішно стримували Радянський союз, сьогодні НАТО має стримувати агресивну росію, сказав Гойсген.
Він не сумнівається, що путін хоче відновити Радянський союз, частиною якого були і країни Балтії. Якщо світ йому дозволить продовжувати експансіоністську політику, то диктатор буде продовжувати, вказав експерт.
Крім того, Гойсген вважає, що міжнародне співтовариство, зокрема й НАТО, має організуватися таким чином, щоб путін нарешті усвідомив, що його агресія не окупається.
Глава безпекової конференції упевнений, що міжнародна спільнота не сприйме жодних змін кордонів за допомогою сили, а натомість всі усвідомлюють, що сила закону не повинна програвати у змаганні із законом найсильнішого.
Оцінюючи перспективи досягнення справедливого миру, миру без кремлівського диктату, Гойсген зазначив, що це станеться тільки в тому випадку, якщо путін зрозуміє, що його стратегія більше не дає результату, якщо Україна буде в позиції сильнішого.
"путін вважає, що він має більшу силу, ніж Україна та Альянс, який її підтримує", - сказав Гойсген.
Він підкреслив, що сили в країнах Заходу, які підтримують путіна, не повинні досягти успіху.