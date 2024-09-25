Очільник МЗС Британії звинуватив путіна у керуванні "мафіозною державою"

Голова британського МЗС заявив, що одразу бачить імперіалізм.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі жорстко розкритикував російського диктатора владіміра путіна під час виступу в ООН. Він назвав росію мафіозною державою.

Про це повідомляє Politico.

Видання назвало промову Леммі "палкою". Звертаючись до представника росії, він заявив: "Ми знаємо, хто ви".

Критикують дії путіна в Україні, глава МЗС Британії нагадав про рабовласницьке минуле. Він звинуватив російський уряд у грубому порушенні міжнародного права.

"Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції", - заявив британський міністр.

Леммі зазначив, що говорить не лише як британець, лондонець і міністр закордонних справ, а й як темношкірий чоловік, чиї предки були поневолені.

"Імперіалізм: я впізнаю його, коли побачу. І я буду називати його тим, чим він є", - наголосив він.

Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadows. Українські війська використовували ці ракети для ударів по цілях рф у Криму та на інших окупованих територіях України.

Наразі Україна закликає Британію дозволити застосовувати Storm Shadows для ударів по військових об'єктах на території росії.