Очільник МЗС Литви звинуватив НАТО у заохоченні путіна до ескалації

Він наполягає на рішучішій підтримці України.

Слабка підтримка України на Вільнюському саміті НАТО спровокувала путіна до розриву зернової угоди та жорстоких ракетних обстрілів.



Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

За його словами, після Вільнюського саміту НАТО російський диктатор путін відчув "сміливість до ескалації": вийшов з Чорноморської зернової угоди, атакував Одесу, а тепер – ще й дунайський порт неподалік кордону України.



"Ми маємо зробити так, щоб нашу рішучість допомогти Україні здобути перемогу та стати членом НАТО зрозуміли краще. Час подвоїти наші зусилля", – написав Ландсбергіс.