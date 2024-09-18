Очільник МЗС Словаччини: членство України в НАТО створить нові конфлікти
18 вересня 2024, 21:07
Україна НАТО
За словами Бланара, поточний конфлікт в Україні не має військового вирішення.
Сьогодні, 18 вересня, очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар зустрівся у Братиславі з українським колегою Андрієм Сибігою.
Про це повідомляє Pravda.sk.
Бланар повідомив, що членство України в НАТО створить додаткові конфлікти, в той час як вступ його країни до Північноатлантичного альянсу є запорукою миру.
За словами Бланара, поточний конфлікт в Україні не має військового вирішення. Також він вважає, що наступні мирні переговори мають бути за участю російської федерації.
Водночас Бланар пообіцяв, що Словаччина підтримуватиме Україну в її територіальній цілісності та надаватиме їй гуманітарну допомогу.
Очільник МЗС Словаччини наголосив, що його країна хоче й надалі допомагати в розмінуванні України або активізувати постачання електроенергії.
На 7 жовтня в Ужгороді запланована зустріч членів урядів Словаччини та України.