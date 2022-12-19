Очільник ООН сподівається, що війна рф проти України завершиться у 2023 році

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у понеділок заявив, що песимістично ставиться до перспектив збройного конфлікту між Україною і росією, але сподівається, що він завершиться у 2023 році.

Про це, як повідомляє AFP, Гутерреш заявив на пресконференції в Нью-Йорку за річними підсумками діяльності ООН.

"Я не налаштований оптимістично щодо можливості ефективних мирних переговорів (між Україною і росією) у найближчому майбутньому. Я все ж вважаю, що військове протистояння триватиме. Я думаю, що нам ще належить дочекатись миті, коли стануть можливими серйозні переговори про мир. У найближчій перспективі я не вважаю їх можливими", – сказав він.

Водночас генсек ООН висловив сподівання на те, що мир в Україні може бути досягнутий у 2023 році, пославшись на "наслідки" для народу України, російського суспільства та світової економіки, яка потерпає від високих цін на продовольство та енергоносії через розв’язану рф війну.

"Усе це є причинами для нас зробити все можливе, щоб мирне рішення було втілене до кінця 2023 року", – наголосив Гутерреш.