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Очільнику МЗС Угорщини не сподобався підручник історії рф

03 жовтня 2023, 18:27
Очільнику МЗС Угорщини не сподобався підручник історії рф
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Там, угорських військових назвали "фашистами". У відповідь Лавров сказав, що вони цю інформацію сприймають як авторитетну заяву путіна.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "неприпустимим", що у російському підручнику їхню революцію 1956 року називають "фашистською", а угорських героїв - "фашистами".

Про це угорський диплома сказав в інтерв'ю Magyar Nemzet.

Він розповів, що це питання обговорив із міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим на полях сесії Генеральної асамблеї ООН. У відповідь Лавров сказав, що вони це сприймають як авторитетну заяву путіна, який її озвучив за кілька днів до їхньої зустрічі. 

"Те, що люди, які відстоювали свободу та суверенітет Угорщини, є героями – це те, що ми навіть не хочемо обговорювати на жодному рівні, тому що це факт", – наголосив Сійярто.

Він додав, що Угорщина ніколи не матиме спільної позиції з росією щодо минулого. 

"Як ми можемо мати спільну мову з тими, хто сприймає як визволення те, що ми сприймаємо як окупацію", - пожалівся Сійярто.

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