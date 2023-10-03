Очільнику МЗС Угорщини не сподобався підручник історії рф
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "неприпустимим", що у російському підручнику їхню революцію 1956 року називають "фашистською", а угорських героїв - "фашистами".
Про це угорський диплома сказав в інтерв'ю Magyar Nemzet.
Він розповів, що це питання обговорив із міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим на полях сесії Генеральної асамблеї ООН. У відповідь Лавров сказав, що вони це сприймають як авторитетну заяву путіна, який її озвучив за кілька днів до їхньої зустрічі.
"Те, що люди, які відстоювали свободу та суверенітет Угорщини, є героями – це те, що ми навіть не хочемо обговорювати на жодному рівні, тому що це факт", – наголосив Сійярто.
Він додав, що Угорщина ніколи не матиме спільної позиції з росією щодо минулого.
"Як ми можемо мати спільну мову з тими, хто сприймає як визволення те, що ми сприймаємо як окупацію", - пожалівся Сійярто.<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">