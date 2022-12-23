Очільники МЗС G7 обговорили "формулу миру" для України

Державний секретар Ентоні Блінкен назвав це "гарним початком"

Міністри закордонних справ країн G-7 на віртуальній зустрічі напередодні обговорили мирні пропозиції України, які президенту США Джо Байдену напередодні озвучив український колега Володимир Зеленський. Державний секретар Ентоні Блінкен назвав це "гарним початком", пише CNN.

"Можу просто сказати вам, що ми розглядаємо те, що він (Зеленський) запропонував. Я щойно був на відеозв’язку з нашими партнерами по Групі семи. І це одна з речей, про які ми говорили", – сказав він.

Глава американської дипломатії назвав мирні пропозиції України "гарним початком".

"Це речі, які кожен повинен спромогтися так чи інакше підтримувати", – додав він.

Блінкен не уточнив, скільки часу знадобиться США й Україні для спільної оцінки мирного плану, про що президенти обох країн домовились на зустрічі напередодні.

Раніше, у зверненні до Конгресу, Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив із Президентом США Джо Байденом українську формулу миру, і американський лідер підтримав ідею провести саміт миру. Подробиць щодо саміту наразі немає, але відомо, що його планують провести цієї зими.