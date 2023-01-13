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ПОЛІТИКА

Очільники урядів Канади та Японії посилять співпрацю G7 для допомоги Україні

13 січня 2023, 15:22
Очільники урядів Канади та Японії посилять співпрацю G7 для допомоги Україні
Фото: з вільних джерел
Сторони обговорили японські пріоритети під час головування у G7.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида та його колега з Канади Джастін Трюдо домовилися, що їхні країни сприятимуть співпраці Великої сімки з метою підтримки України у війні з рф, передає CBC News.

Під час зустрічі прем'єр-міністри також обговорили японські пріоритети під час головування у G7 та важливість подальшої координації у рамках Групи семи для підтримки заснованої на правилах міжнародної системи на тлі нових глобальних викликів.

Також вони мають намір підтримувати тісне співробітництво між членами Великої сімки з метою засудження російської невиправданої й незаконної агресії проти України та захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

Політики висловили занепокоєння відносно ширшого глобального впливу російської військової агресії проти України, з огляду на зростання цін на продовольство, пальне та добрива.

"Сторони пообіцяли спільно працювати, у тому числі разом із партнерами з G7, над знаходженням шляхів пом'якшення цього впливу, особливо на найбільш вразливих людей", – зазначили в офісі прем'єр-міністра Канади.


ЯпоніявійнаКанадапідтримкаУкраїнаG7

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