Очільниця Міністерства ветеранів відвідала Полк поранених морської піхоти США
Як повідомляє "Урядовий портал", девізом Полку поранених є: "Пацієнтом ти є тимчасово, а морський піхотинець ти - назавжди". Мета діяльності цієї установи - аби пацієнти усвідомили, що їхні найкращі дні ще попереду.
"Близько 2000 морпіхів на рік можуть отримати підтримку з відновлення за різними напрямками: соціальна адаптація, психологічна, фізична реабілітації та інші. Тривалість від 18 місяців до декількох років. Практикуються також форми сімейної реабілітації", - йдеться у повідомленні.
Бюджет Полку поранених, який обслуговують 300 працівників, складає 22 мільйони доларів. Кошти виділяє Міноборони, але робота установи проводиться в координації з Міністерством у справах ветеранів США.
Фріз зазначила, що цей полк є гарним прикладом координації роботи між відомствами, мета якої - подолання найважчих травм, які можуть отримати військові.
Нагадаємо, що кабінет міністрів України створив Міністерство у справах ветеранів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО