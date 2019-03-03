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Очільниця Міністерства ветеранів відвідала Полк поранених морської піхоти США

"Близько 2000 морпіхів на рік можуть отримати підтримку з відновлення за різними напрямками: соціальна адаптація, психологічна, фізична реабілітації та інші"
Очільниця Міністерства у справах ветеранів України Ірина Фріз відвідала Полк поранених морської піхоти Wounded Warrior Regiment на базі Квантіко, штат Вірджинія, де ознайомилась з програмами немедичної реабілітації подолання посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та інших травм.
Очільниця Міністерства ветеранів відвідала Полк поранених морської піхоти США Фото:Урядовий портал

Як повідомляє "Урядовий портал", девізом Полку поранених є: "Пацієнтом ти є тимчасово, а морський піхотинець ти - назавжди". Мета діяльності цієї установи - аби пацієнти усвідомили, що їхні найкращі дні ще попереду.

"Близько 2000 морпіхів на рік можуть отримати підтримку з відновлення за різними напрямками: соціальна адаптація, психологічна, фізична реабілітації та інші. Тривалість від 18 місяців до декількох років. Практикуються також форми сімейної реабілітації", - йдеться у повідомленні.

Бюджет Полку поранених, який обслуговують 300 працівників, складає 22 мільйони доларів. Кошти виділяє Міноборони, але робота установи проводиться в координації з Міністерством у справах ветеранів США.

Фріз зазначила, що цей полк є гарним прикладом координації роботи між відомствами, мета якої - подолання найважчих травм, які можуть отримати військові.

Нагадаємо, що кабінет міністрів України створив Міністерство у справах ветеранів.

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03 03 2019 22:59
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