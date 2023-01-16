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ПОЛІТИКА

Очільниця МЗС Німеччини заявила, що хоче притягти до відповідальності керівництво рф

16 січня 2023, 20:20
Очільниця МЗС Німеччини заявила, що хоче притягти до відповідальності керівництво рф
Фото: з відкритих джерел
Суд за межами України має виходити з українського кримінального права та мати можливість проводити розслідування та судити російське керівництво

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок має намір притягти російське керівництво до відповідальності за розв'язану проти України війну за допомогою міжнародного спеціального суду.

Про це вона заявила у своїй промові в Гаазькій академії міжнародного права, пише Spiegel. 

Бербок сказала, що суд за межами України має виходити з українського кримінального права та  мати можливість проводити розслідування та судити російське керівництво.

За словами Бербок, під час свого візиту до Харкова минулого тижня, вона говорила зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою про створення такої можливості разом із деякими партнерами. Важливо, щоб це було доповнено міжнародним компонентом. Наприклад, розміщення за межами України за фінансової підтримки партнерів та міжнародних прокурорів та суддів могло б підкріпити неупередженість та легітимність цього суду, наголосила міністр.

"Спеціальна інституція – це не ідеальне рішення, навіть для мене. Але причина, через яку нам потрібна ця спеціальна інституція, полягає в тому, що у нашому міжнародному праві на даний момент існує лазівка", - сказала міністр.

Вона запропонувала реформу міжнародного кримінального права, щоб усунути правову прогалину. За її словами, правова база Міжнародного кримінального суду в Гаазі в середньостроковій перспективі має бути скоригована таким чином, щоб злочин агресії також міг переслідуватись без обмежень.

Одна з причин, через яку це нині це неможливо, полягає в тому, що ні росія, ні Україна не є сторонами Римського статуту як правової основи суду.


НімеччинавійнаМЗСсудУкраїна

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