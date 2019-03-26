Одеська влада навіть не намагається повернути переплачені Трухановим мільйони

Одеська міська рада майже рік не вчиняє жодних дій для повернення до бюджету 95 мільйонів гривень, які були переплачені під час купівлі будівлі для нової мерії.

"В ході досудового розслідування експертним шляхом встановлено, що ринкова вартість придбаної будівлі заводу "Краян" для розміщення нової мерії на час купівлі була вдвічі завищена", – повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка у суді проти мера Одеси Геннадія Труханова та ще кількох осіб представляє обвинувачення у привласненні коштів на нову мерію, інформує "Українська правда".

Після цього, міська рада уклала новий договір із фірмою-продавцем, нібито домовившись про двічі меншу вартість. Тепер Одеса мала заплатити власнику будівлі не 185 мільйонів гривень, які вже фактично були перераховані і арештовані слідством, а 90 мільйонів.

Переплачені 95 мільйонів гривень продавець мав повернути до бюджету протягом 14 днів.

"Проте з’ясувалося, що Одеська міська рада майже рік не вчиняє жодних заходів для стягнення з товариства "Девелопмент Еліт" частини коштів, що не були арештовані. На запит прокурора чиновники повідомили, що чекають у кримінальному провадженні вироку, замість того щоб у претензійно-позовному порядку повернути до бюджету ці кошти", – кажуть у САП.