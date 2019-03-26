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Одеська влада навіть не намагається повернути переплачені Трухановим мільйони

Переплачені 95 мільйонів гривень продавець мав повернути до бюджету протягом 14 днів
Одеська міська рада майже рік не вчиняє жодних дій для повернення до бюджету 95 мільйонів гривень, які були переплачені під час купівлі будівлі для нової мерії.
Одеська влада навіть не намагається повернути переплачені Трухановим мільйони Геннадій Труханов Фото:mayak.org.ua

"В ході досудового розслідування експертним шляхом встановлено, що ринкова вартість придбаної будівлі заводу "Краян" для розміщення нової мерії на час купівлі була вдвічі завищена", – повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка у суді проти мера Одеси Геннадія Труханова та ще кількох осіб представляє обвинувачення у привласненні коштів на нову мерію, інформує "Українська правда". 

Після цього, міська рада уклала новий договір із фірмою-продавцем, нібито домовившись про двічі меншу вартість. Тепер Одеса мала заплатити власнику будівлі не 185 мільйонів гривень, які вже фактично були перераховані і арештовані слідством, а 90 мільйонів.

Переплачені 95 мільйонів гривень продавець мав повернути до бюджету протягом 14 днів.

"Проте з’ясувалося, що Одеська міська рада майже рік не вчиняє жодних заходів для стягнення з товариства "Девелопмент Еліт" частини коштів, що не були арештовані. На запит прокурора чиновники повідомили, що чекають у кримінальному провадженні вироку, замість того щоб у претензійно-позовному порядку повернути до бюджету ці кошти", – кажуть у САП.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян".

Труханову і ще кільком підозрюваним закидають розкрадання 185 млн гривень у період з липня по грудень 2016 року. Схему реалізували під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеними цінами.

Зазначену будівлю менш ніж за два місяці до прийняття рішення Одеською міською радою про її купівлю за 185 млн гривень придбала інша фірма за 4 млн гривень і внесла у статутний капітал ТОВ "Девелопмент Еліт". Однак незважаючи на це, Труханов і його заступник на погоджувальній раді і на позачерговій сесії міськради повідомили депутатам неправдиву інформацію: мова нібито йшла тільки про згоду на придбання, а не про угоду.

Крім того, необхідність придбання була обґрунтована нібито реалізацією проекту "Європейська мерія", якого насправді не існувало.

Верховний суд відмовив прокурорам у задоволенні клопотання щодо перенесення розгляду справи мера Одеси Геннадія Труханова з суду в Одесі до суду в Києві.

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26 03 2019 19:31
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