Одеським поліцейським, котрі знущалися із затриманих, обрали запобіжний залід
Їх взяли під варту з можливістю внесення застави. Для одного поліцейського ця сума становить 200,7 тисячі гривень, а для іншого - 401,4 тисячі гривень,передає "Громадське".
Раніше їм повідомили про підозру в катуванні. У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років.
За даними слідства, у кінці травня 2019 року підозрювані співробітники поліції патрулювали в районі Одеського залізничного вокзалу. Уночі вони незаконно затримали двох нетверезих чоловіків та проти їх волі доставили до опорного пункту поліції.
Причиною затримання була начебто підозра у крадіжці золотого ланцюжка, у вчиненні якої правоохоронці примушували зізнатися затриманих. Для отримання потрібних свідчень та зізнання у вчиненні крадіжки, поліцейські принижували одного із затриманих, застосовували щодо нього психологічний тиск, погрожували розправою та завдавали численні удари гумовим кийком.
Нагадаємо, що слідчі Миколаївського теруправління Держбюро розслідувань повідомили про підозру в катуванні двом інспекторам Управління патрульної поліції в Одеській області.
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