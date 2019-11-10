Одеським поліцейським, котрі знущалися із затриманих, обрали запобіжний залід

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років

Заводський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід двом одеським поліцейським, котрі вибивали зізнання з затриманих.

Їх взяли під варту з можливістю внесення застави. Для одного поліцейського ця сума становить 200,7 тисячі гривень, а для іншого - 401,4 тисячі гривень,передає "Громадське".

Раніше їм повідомили про підозру в катуванні. У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років.

За даними слідства, у кінці травня 2019 року підозрювані співробітники поліції патрулювали в районі Одеського залізничного вокзалу. Уночі вони незаконно затримали двох нетверезих чоловіків та проти їх волі доставили до опорного пункту поліції.

Причиною затримання була начебто підозра у крадіжці золотого ланцюжка, у вчиненні якої правоохоронці примушували зізнатися затриманих. Для отримання потрібних свідчень та зізнання у вчиненні крадіжки, поліцейські принижували одного із затриманих, застосовували щодо нього психологічний тиск, погрожували розправою та завдавали численні удари гумовим кийком.

Нагадаємо, що слідчі Миколаївського теруправління Держбюро розслідувань повідомили про підозру в катуванні двом інспекторам Управління патрульної поліції в Одеській області.