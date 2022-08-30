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Одесу планують внести до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО

Ольга
Матарикіна
ЮНЕСКО також надасть Україні допомогу у відновленні пошкоджених російськими окупантами музеїв Одеси
Одесу планують внести до списку об Фото: EPA/UPG
В Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) підтримали пропозицію України внести до списку об'єктів світової спадщини Одесу.
 
Про це повідомили у прес-службі ЮНЕСКО.
 
У відомстві зазначають, що вже задіяні експерти для того, щоб внесення Одеси до списку світової спадщини могло бути терміново розглянуто країнами-членами Комітету світової спадщини.
 
Комітету також буде рекомендовано внести об'єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Києві та Львові до списку світової спадщини, що знаходиться під загрозою.
 
Нагадаємо, 24 липня 2022 року стало відомо, що Одеський художній музей був частково пошкоджений через ракетний удар окупантів. Він внесений до попереднього списку ЮНЕСКО.
 
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30 08 2022 21:43
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