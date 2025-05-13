Одна з компаній "Укроборонпрому" співпрацюме з іспанською Escribano для виробництва озброєння

Одне з підприємств "Української оборонної промисловості" уклало меморандум про співпрацю з іспанською компанією Escribano.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Сторони домовилися про партнерство у виробництві баштових бойових модулів, мінометів, боєприпасів та іншого озброєння. Документ передбачає спільну розробку нових зразків продукції, ремонт і обслуговування вже існуючих модулів, а також можливість їхнього ліцензійного виробництва в Україні.

"Сучасні бойові модулі відіграють важливу роль у вогневій підтримці піхоти на полі бою. Вони ефективно борються з легкою ворожою бронетехнікою, живою силою, низкою повітряних цілей. Тому нам важливо мати додаткові потужності для їх розробки, виготовлення та відновлення", – заявив генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Олег Гуляк.

За інформацією "Укроборонпрому", зараз триває інтеграція іспанських бойових модулів у бронетехніку радянського зразка. Компанія закликає іноземних партнерів до розширення співпраці у сфері оборонної промисловості.