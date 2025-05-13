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Одна з компаній "Укроборонпрому" співпрацюме з іспанською Escribano для виробництва озброєння

13 травня 2025, 20:11
Одна з компаній
Фото: Укроборонпром
Також триває інтеграція іспанських бойових модулів у бронетехніку радянського зразка.
Одне з підприємств "Української оборонної промисловості" уклало меморандум про співпрацю з іспанською компанією Escribano. 
 
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
 
Сторони домовилися про партнерство у виробництві баштових бойових модулів, мінометів, боєприпасів та іншого озброєння. Документ передбачає спільну розробку нових зразків продукції, ремонт і обслуговування вже існуючих модулів, а також можливість їхнього ліцензійного виробництва в Україні.
 
"Сучасні бойові модулі відіграють важливу роль у вогневій підтримці піхоти на полі бою. Вони ефективно борються з легкою ворожою бронетехнікою, живою силою, низкою повітряних цілей. Тому нам важливо мати додаткові потужності для їх розробки, виготовлення та відновлення", – заявив генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Олег Гуляк.
 
За інформацією "Укроборонпрому", зараз триває інтеграція іспанських бойових модулів у бронетехніку радянського зразка. Компанія закликає іноземних партнерів до розширення співпраці у сфері оборонної промисловості.

 

Укроборонпромвійна в Україніросія окупанти

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