Одна з країн НАТО досі покладається на радянські танки – ЗМІ

Бухарест робить ставку на Abrams і потенційно K2, однак ключовими стають не моделі, а стволи, снаряди та ремонт.

Збройні сили Румунії досі покладаються на спадок радянської епохи — танки T-55AM залишаються основою її бронетанкового парку. За оцінками, на озброєнні та зберіганні країна має від 180 до 220 таких машин. Доповнюють їх близько сотні TR-85 і ще 50 TR-85 M1 — модернізовані варіації того ж T-55.

Про це пише Defense Express.

Війна в Україні стала тривожним сигналом: армії з бронетехнікою радянського зразка у відкритому конфлікті опиняються у вразливому становищі. Румунія вже зробила перші кроки до модернізації — у 2023 році США погодили продаж 54 танків M1 Abrams на суму $1 млрд. Проте ці бойові машини, як заявили у Бухаресті, мають зберігатися в резерві на випадок масштабної ескалації. Для щоденної служби країна шукає інший варіант — ймовірно, південнокорейський K2 Black Panther, який уже активно закуповує Польща у вигляді локалізованої версії K2PL.

За даними Defense Romania, румунські військові глибоко аналізують уроки українського фронту й виокремлюють три критично важливі вимоги до нових основних бойових танків: