Одна з найбільших будівельних компаній Франції продала останні активи в рф

Одна з найбільших будівельних компаній Франції - холдинг Vinci S.A, що займається будівництвом автомобільних і залізних доріг, залишила російський ринок.

Про це пише російське видання РБК.

Зазначається, що компанія продала свої активи у ТОВ "Північно-Західна концесійна компанія" (ПЗКК).

ПЗКК була створена Vinci S.A. та "Мостотрест" у 2007 році. У 2021 році "Мостотрест" передав 50% компанії групі "Нацпроектстрой". Ця група придбала частку Vinci S.A.

Vinci S.A. зі штаб-квартирою у Парижі належить до найбільших європейських інфраструктурних холдингів. Компанія будує та обслуговує автомобільні дороги та залізниці, аеродроми, стадіони, а також розвиває напрям будівництва енергетичних об'єктів, зокрема - вітряні і сонячні електростанції.

Раніше Vinci S.A. відмовилася від ще одного російського активу, пов'язаного зі швидкісними автомагістралями.