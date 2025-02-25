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Одна з найбільших будівельних компаній Франції продала останні активи в рф

25 лютого 2025, 19:53
Одна з найбільших будівельних компаній Франції продала останні активи в рф
Фото: з відкритих джерел
Йдеться про компанію Vinci S.A, яка займається будівництвом автомобільних і залізниць
Одна з найбільших будівельних компаній Франції - холдинг Vinci S.A, що займається будівництвом автомобільних і залізних доріг,  залишила російський ринок. 
 
Про це пише російське видання РБК.
 
Зазначається, що компанія продала свої активи у ТОВ "Північно-Західна концесійна компанія" (ПЗКК).
 
ПЗКК була створена Vinci S.A. та "Мостотрест" у 2007 році. У 2021 році "Мостотрест" передав 50% компанії групі "Нацпроектстрой". Ця група придбала частку Vinci S.A.
 
Vinci S.A. зі штаб-квартирою у Парижі належить до найбільших європейських інфраструктурних холдингів. Компанія будує та обслуговує автомобільні дороги та залізниці, аеродроми, стадіони, а також розвиває напрям будівництва енергетичних об'єктів, зокрема - вітряні і сонячні електростанції.
 
Раніше Vinci S.A. відмовилася від ще одного російського активу, пов'язаного зі швидкісними автомагістралями.

 

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