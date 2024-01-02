Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з російських ракет, запущених по Україні, збилася з курсу і впала в одному з сіл Воронезької області.
Про це повідомляють російські місцеві телеграм-канали і публікують відео.
На ньому видно, що пошкоджено будинки та інші споруди.
Офіційно російська влада про падіння не повідомляла. Канали пишуть, що ракета Х-101, яка запускались з Каспійського регіону, впала в сели Петропавлівка.
За словами місцевих жителів, ракета впала о 8:38 за місцевим часом.