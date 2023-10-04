Однією з перешкод для армії України стала нова тактика російських військових – NYT

Військові аналітики кажуть, що російське командування використовує тактику, відому як "еластична оборона", щоб не дозволити Україні утримувати села та інші позиції як плацдарми для майбутніх атак.

Однією з надзвичайно складних перешкод для армії України стала нова тактика російських військових: вони поступаються позиціями, а потім наносять удари у відповідь.

Про це пише New York Times.

Замість того, щоб утримувати лінію окопів за будь-яку ціну під тиском українського наступу, російське командування застосувало давню військову тактику, відому як "еластична оборона".

Для реалізації цієї тактики російські війська відходять на другу лінію позицій, заохочуючи українські сили просуватися вперед, а потім завдають удару у відповідь, коли українці стають вразливими: або під час пересування по відкритій місцевості, або коли вони підходять до нещодавно залишених російських позицій.

"Мета полягає в тому, щоб не дати українським військам фактично закріпитися на позиціях і використовувати їх як базу для подальшого наступу", - пояснює видання.

Власне, саме це Україна і змогла зробити в селі Роботине на півдні, де триває основний удар українського наступу.

"Війська в обороні здають позиції, завдаючи при цьому ворогу якомога більших втрат, щоб таким чином виснажити його перед рішучою контратакою", - сказав старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.

Ця тактика - лише один з кількох факторів, які стоять на заваді більш швидкого прогресу, - кажуть українські чиновники і військові експерти. Серед інших причин вони називають використання москвою щільних мінних полів, мереж окопів і танкових загороджень, а також небажання союзників по НАТО надати Україні сучасні винищувачі і зброю більшої дальності на більш ранніх етапах війни.

Мабуть, найсерйознішою проблемою для України є великі запаси артилерії росії, які вона використовувала впродовж всього конфлікту, а особливо для відбиття літнього контрнаступу.

Військові експерти вважають, що росія зазнала значних втрат у ході українського контрнаступу, хоча їй вдалося сповільнити українські війська до повзучого просування частково завдяки своїй еластичній обороні.

Ключовим фактором успішної реалізації цієї тактики є розумне використання військових резервів, які можуть бути кинуті в бій для контратаки, - сказав виданню колишній український командир, а нині старший науковий співробітник Центру Разумкова Олексій Мельник. За його словами, москва, схоже, почала розгортати елітні повітряно-десантні підрозділи для захисту своєї оборони в Запорізькій області, що свідчить про те, що її регулярні резерви можуть вичерпуватися. І це може бути "обнадійливою новиною" для України.