Одностатева пара з України зареєструвала шлюб у США

У Нью-Йорку 30 січня двоє геїв з України офіційно зареєстрували шлюб. Побратися у США вони були змушені через нетолерантне ставлення до таких шлюбів на батьківщині.

Одним з тих українців, хто узяв шлюб, є відомий громадський діяч Богдан Глоба, який раніше не приховував своєї орієнтації. Він народився і виріс на Полтавщині. Його коханого звуть Василь, він із Вінниччини, пише Zaxid.net.

"Я відчуваю радість, бо я боровся шість років за гей-шлюб. І трохи сум, що таки це не можливо в Україні, і доводиться це робити в Нью-Йорку", – розповів Глоба сайту "Коло".

На церемонії були присутні родичі подружжя.



Фото з Facebook Богдана Глоби

Глоба також зазначив, що у Нью-Йорку можна взяти шлюб як у мерії, так і в церкві. Пара розписувалась у мерії. "Отримуєш ліцензію і протягом 60 днів маєш розписатись. Можна це зробити й за один день", – зазначив він.

Богдан Глоба – громадський діяч, ЛГБТ-активіст, лідер першої ЛГБТ-організації українців в США ProudUkraine, перший відкритий гей, який виступив з трибуни Верховної Ради України. Також був помічником народного депутата Григорія Немирі.

Два роки тому Богдан залишив свою країну і поїхав у США, оскільки ставлення до геїв та лесбійок в Україні нетолерантне, за гомосексуальність можуть побити і навіть позбавити життя. У новій країні він попросив політичного притулку. Інший член шлюбної пари –Василь – прибув до США нещодавно.

Нагадаємо, що жителі України переважно вважають, що права ромів, наркозалежних та представників сексменшин повинні бути обмежені в тій чи іншій мірі.