Одностатева пара з України зареєструвала шлюб у США
Одним з тих українців, хто узяв шлюб, є відомий громадський діяч Богдан Глоба, який раніше не приховував своєї орієнтації. Він народився і виріс на Полтавщині. Його коханого звуть Василь, він із Вінниччини, пише Zaxid.net.
"Я відчуваю радість, бо я боровся шість років за гей-шлюб. І трохи сум, що таки це не можливо в Україні, і доводиться це робити в Нью-Йорку", – розповів Глоба сайту "Коло".
На церемонії були присутні родичі подружжя.
Фото з Facebook Богдана Глоби
Глоба також зазначив, що у Нью-Йорку можна взяти шлюб як у мерії, так і в церкві. Пара розписувалась у мерії. "Отримуєш ліцензію і протягом 60 днів маєш розписатись. Можна це зробити й за один день", – зазначив він.
Богдан Глоба – громадський діяч, ЛГБТ-активіст, лідер першої ЛГБТ-організації українців в США ProudUkraine, перший відкритий гей, який виступив з трибуни Верховної Ради України. Також був помічником народного депутата Григорія Немирі.
Два роки тому Богдан залишив свою країну і поїхав у США, оскільки ставлення до геїв та лесбійок в Україні нетолерантне, за гомосексуальність можуть побити і навіть позбавити життя. У новій країні він попросив політичного притулку. Інший член шлюбної пари –Василь – прибув до США нещодавно.
Нагадаємо, що жителі України переважно вважають, що права ромів, наркозалежних та представників сексменшин повинні бути обмежені в тій чи іншій мірі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин