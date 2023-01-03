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ПОЛІТИКА

Один із блоків АЕС в Україні відключають для капітального ремонту, - «Енергоатом»

03 січня 2023, 12:53
Один із блоків АЕС в Україні відключають для капітального ремонту, - «Енергоатом»
Фото: з вільних джерел
Наразі в енергетичній системі працюють вісім енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території

Один із дев’яти робочих енергоблоків компанії «Енергоатом» виводять у плановий капітальний ремонт для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, повідомила сьогодні прес-служба компанії.

Такий ремонт здійснюють раз на чотири роки.

"Під час капремонту проводяться повне вивантаження активної зони реактора, контроль цілісності корпусу реактора автоматичним маніпулятором, попереджувальний ремонт обладнання, вивезення відпрацьованого та завантаження свіжого ядерного палива", – йдеться у заяві підприємства.

Таким чином наразі в енергетичній системі працюють вісім енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території.

Компанія не уточнює, на якій саме атомній електростанції відключили енергоблок.

«Енергоатом» нагадує, що всі шість енергоблоків окупованої Запорізької атомної електростанції зупинені, їхнє включення блокують російські військові. Зараз ЗАЕС отримує електроенергію на власні потреби від енергосистеми України.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.

 


АЕСвійнаремонтУкраїнаЕнергоатом

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