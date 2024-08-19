Один із найбільших банків Киргизстану зупинив перекази у рублях

Частина банків Киргизстану після розширення списку санкцій щодо росії призупинили роботу систем грошових переказів з рф.Ф

Четвертий за обсягом активів у Киргизстані MBank призупинив грошові перекази через російські банки.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

"Грошові перекази через російські банки, зокрема Сбербанк, Тінькофф і МТС, припинено в обох напрямках. Ця послуга тимчасово недоступна на невизначений термін. Вхідні перекази здійснюватимуться через банки, що не підпадають під санкції, за рублевими реквізитами", – йдеться в повідомленні банку.

Як йдеться в повідомленні видання, цього року частина банків Киргизстану після розширення списку санкцій щодо росії призупинили роботу систем грошових переказів з росії.

Нагадаємо.що США у червні істотно розширили санкції проти росії, включивши до чорного списку сотні нових позицій, зокрема й Московську біржу, яка внаслідок цього була змушена оголосити про припинення торгів валютних пар із доларом США та євро з 13 червня.