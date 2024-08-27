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Один із найбільших нафтопереробних заводів рф втратив половину потужності – Reuters

27 серпня 2024, 10:55
Один із найбільших нафтопереробних заводів рф втратив половину потужності – Reuters
Торік Омський НПЗ переробив 21,28 млн тонн нафти.

Вибух на Омському нафтопереробному заводі вивів з ладу майже половину потужностей підприємства.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух на "Газпромнефть-ОНПЗ" вивів з ладу первинну установку перероблення нафти АВТ-11. Установка АВТ-11 – найбільш продуктивна на заводі. Друга установка такого типу, АВТ-10, вже простоювала через пожежу на початку серпня. Кожна з них має потужність близько 8,6 млн тонн нафти на рік.
 
На установках первинного перероблення відбувається розділення нафти на основні фракції – бензинову, гасову, солярову.
 
У 2023 році Омський НПЗ переробив 21,28 млн тонн нафти і виробив 5,07 млн ​​тонн автобензину (11,5% від виробництва у РФ), 8,1 млн тонн дизпалива (9,2%) та 1,63 млн тонн авіагасу (15%).
 
За даними російської влади, внаслідок вибуху семеро людей перебувають у лікарні, один з них у важкому стані.
війна в Українінафтова промисловістьросія окупанти

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