Один із найбільших нафтопереробних заводів рф втратив половину потужності – Reuters

Торік Омський НПЗ переробив 21,28 млн тонн нафти.

Вибух на Омському нафтопереробному заводі вивів з ладу майже половину потужностей підприємства.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух на "Газпромнефть-ОНПЗ" вивів з ладу первинну установку перероблення нафти АВТ-11. Установка АВТ-11 – найбільш продуктивна на заводі. Друга установка такого типу, АВТ-10, вже простоювала через пожежу на початку серпня. Кожна з них має потужність близько 8,6 млн тонн нафти на рік.

На установках первинного перероблення відбувається розділення нафти на основні фракції – бензинову, гасову, солярову.

У 2023 році Омський НПЗ переробив 21,28 млн тонн нафти і виробив 5,07 млн ​​тонн автобензину (11,5% від виробництва у РФ), 8,1 млн тонн дизпалива (9,2%) та 1,63 млн тонн авіагасу (15%).

За даними російської влади, внаслідок вибуху семеро людей перебувають у лікарні, один з них у важкому стані.