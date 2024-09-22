Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею відновив свою роботу

Пропуск через кордон здійснюється у сповільненому режимі.

Станом на 12:30 22 вересня пропуск осіб та транспортних засобів у пункті пропуску "Устилуг – Зосин" відновлено.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Однак, як зазначають прикордонники, пропуск здійснюється у сповільненому режимі. Причиною є оформленням осіб на портативних компʼютерах.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 вересня, тимчасово не здійснювався пропуск осіб і транспортних засобів через пункт пропуску "Устилуг – Зосин": Прикордонна варта Республіки Польща вночі повідомила про несправність в роботі бази даних. У зв’язку з цим оформлення та пропуск не здійснюється.