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Один із головних покупців російської нафти відмовився приймати танкери з рф

21 березня 2024, 12:33
Один із головних покупців російської нафти відмовився приймати танкери з рф
Індійські НПЗ проявляють обережність у відносинах з рф та прагнуть уникнути будь-якої негативної реакції з боку США.

Індійський холдинг Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, не прийматиме нафту з танкерів російської компанії "Совкомфлот" (СКФ) через нещодавні санкції США.

Про це повідомило агентство Reuters.

"СКФ є великим постачальником тоннажу для російської нафти. Відмова від приймання його танкерів може негативно позначитися на збуті сировини в Індії, яка стала головним покупцем морських партій нафти з рф після відходу західних компаній наприкінці 2022 року", ‒ йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що рішення про захід суден СКФ та інших підсанкційних танкерів в індійські порти ухвалюватиме влада.

"Ми вважаємо за краще, щоб наші НПЗ не приймали нафту на суднах, що потрапили під санкції, через наші політичні та комерційні інтереси, а також санкції США", ‒ повідомило одне з джерел в уряді Індії.

Постачання російської нафти до Індії, що вже впали більш ніж на третину наприкінці 2023 року, можуть знизитися ще більше.

"НПЗ прагнуть уникнути будь-якої негативної реакції з боку Вашингтона і «проявляють особливу обережність", ‒ пише видання.

У лютому Сполучені Штати запровадили санкції щодо найбільшої судноплавної компанії рф ‒ "Совкомфлота" та 14 нафтових танкерів, що займаються транспортуванням російської нафти. 

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