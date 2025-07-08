Один з наайбільших портів ЄС готується до війни з росією – FT

Роттердам почав резервувати місця для суден із вантажами НАТО і планувати військові навчання.

Найбільший порт Європи Роттердам готується до можливої війни з росією, резервуючи місця для суден з військовими вантажами і плануючи, куди перенаправити вантажі в разі початку конфлікту.

Про це розповів Financial Times виконавчий директор управління порту Роттердама Будевейн Сімонс.

Порт координує із сусіднім Антверпеном дії на випадок прибуття британських, американських і канадських транспортних засобів і вантажів.

Раніше в травні міністерство оборони Нідерландів оголосило, що порт Роттердам повинен буде надати місце для обробки суден, що перевозять військові вантажі, на прохання НАТО. Сімонс сказав, що одне або кілька суден будуть пришвартовуватися біля причалу на кілька тижнів, чотири або п'ять разів на рік. Крім того, кілька разів на рік будуть проводитися військові навчання.