Один з найбільших ударів по Україні: рф провела масовану атаку на Україну

Наразі відомо, що в столиці загинуло 4 особи. У Луцьку жертв немає. А в Тернополі спостерігається сильне задимлення.

У ніч проти 6 червня росіяни завдали масованого удару по Україні. Під атакою були Київ, Луцьк і Тернопіль.

Київ

Станом на 06:27 у Києві відомо про чотирьох загиблих і 20 постраждалих.

У Соломʼянському районі міста дрон пошкодив багатоповерхівку, сталась пожежа на 11-му поверсі 16-поверхівки. Також пожежа виникла в металевому ангарі на площі приблизно 500 м². У цьому ж районі росіяни атакували заклад освіти.

У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкодження на території поруч з АЗС. Уламки також падали в Деснянському, Дніпровському і Дарницькому районах.

Атака пошкодила колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця» — «Лівобережна» червоної лінії метро. Наземна частина станцій «Дніпро» — «Лісова» тимчасово закриті на вхід і вихід, зріс інтервал між поїздами на цій гілці. Організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М.

Обстріл також пошкодив колії на Київщині, низка поїздів Трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів (відповідно, без зупинки по станції Видубичі).

На лівому березі міста через атаку в окремих мікрорайонах були аварійні відключення світла.

Тернопіль

Очільник ОВА заявив про наймасовішу атаку на область, було багато влучань. Зокрема, в обласному центрі є влучання у промислові та інфраструктурні обʼєкти.

Частина Тернополя лишилася без електроенергії, також там знизився тиск води через перебої з електрикою. Крім того, у місті фіксують задимлення — влада просить не виходити на вулицю.

Луцьк

У Луцьку зафіксовано влучання в багатоквартирний житловий будинок, він частково зруйнований. У багатьох будівлях ударна хвиля повибивала вікна.

Зараз відомо про пʼятьох постраждалих людей. Жителів будинку евакуювали, постраждалим надають медичну допомогу. Загиблих немає.

Під атакою також була Хмельниччина — там пошкоджено приватний житловий будинок, дві господарські споруди, паркан і два авто. Наразі уточнюють інформацію щодо всіх наслідків руйнувань. Минулося без травмованих.

На Львівщині отримав пошкодження промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі. Крім того, у кількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередачі.