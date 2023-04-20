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Один з найбільших у світі виробників сільгосптехніки продає бізнес в росії

20 квітня 2023, 11:46
Один з найбільших у світі виробників сільгосптехніки продає бізнес в росії
Група CNH Industrial припинила діяльність в рф ще в березні минулого року.

Група володіє такими компаніями як Case та New Holland і тепер компанія вирішила продати свої активи в росії. 

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

російські активи продадуть за $60 млн, йдеться в повідомленні. 

"Сьогодні CNH Industrial оголошує про відчуження своєї комерційної діяльності в росії за загальну суму приблизно 60 мільйонів доларів США", - написала компанія.

В березні минулого року група припинила постачання на російський ринок своїх товарів. До сьогодні виплата зарплати співробітникам та інші адміністративні витрати в росії були належним чином гарантовані.

До повномасштабного вторгнення компанія CNH Industrial мала корпоративний офіс у московській області, через який вона керувала імпортом та дистрибуцією своєї продукції в рф, регіональною бізнес-діяльністю та комерційним фінансуванням.

Серед активів російського відділення CNH Industrial виробничі майданчики для сільськогосподарського обладнання, знарядь і будівельного обладнання, склад запчастин. На цих майданчиках працювали близько 200 працівників.

CNHCaseHollandРосія

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