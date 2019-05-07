Один з віце-прем’єрів організував корупційну схему, - СБУ

"Зловмисники вносили в акти виконаних робіт недостовірні дані щодо вартості робіт та послуг, цін на матеріали та заробітної плати працівників, які фіктивно оформлені на підприємствах"

У Службі безпеки України заявили, що один з віце-прем’єр-міністрів організував розкрадання коштів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області.

"Оперативники спецслужби встановили, що високопосадовець Кабміну лобіював призначення на посади керівників комунальних підприємств довірених осіб", - повідомляє прес-служба СБУ.

Ці особи, як стверджує СБУ, діяли в змові з приватними підприємцями, яких також контролював віце-прем’єр, і привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт.

"Зловмисники вносили в акти виконаних робіт недостовірні дані щодо вартості робіт та послуг, цін на матеріали та заробітної плати працівників, які фіктивно оформлені на підприємствах", - уточнили в службі.

Працівники СБбуУ провели обшуки в офісах комунальних підприємств та комерційних структур, які розташовані у Вінниці, Києві та Полтаві, і вилучили документацію та комп’ютерну техніку.

Зазначимо, що наразі в Україні віце-прем’єрами є Степан Кубів, який також займає пост міністра економічного розвитку, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Володимир Кістіон, В’ячеслав Кириленко, Павло Розенко та Геннадій Зубко, який також займає посаду міністра регіонального розвитку.

Нагадаємо, що колишній губернатор штату Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал заявив, що члени Міжнародного олімпійського комітету отримали гроші за підтримку заявки Ріо під час вибору міста проведення Олімпійських ігор 2016.