НОВИНИУ четвер військовослужбовці Збройних сил України попередили спробу підпалу одного з військових арсеналів ЗСУ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Один з військових арсеналів ЗСУ намагалися підпалити
У відомстві не повідомили на якому арсеналі сталася подія
Фото: facebook.com/Степан-Полторак
Відзначається, що загрозу оперативно ліквідували, без наслідків, повідомляє прес-центр Міністерства оборони.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії правоохоронних органів.
Водночас у відомстві не повідомили, у якій області та на якому арсеналі сталася подія.
Раніше повідомлялося, що військові виявили незаконне використання безпілотного літального апарату поблизу одного з арсеналів ЗС України в забороненій зоні.
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