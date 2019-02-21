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Один з військових арсеналів ЗСУ намагалися підпалити

У відомстві не повідомили на якому арсеналі сталася подія
У четвер військовослужбовці Збройних сил України попередили спробу підпалу одного з військових арсеналів ЗСУ.
Один з військових арсеналів ЗСУ намагалися підпалити Фото: facebook.com/Степан-Полторак

Відзначається, що загрозу оперативно ліквідували, без наслідків,  повідомляє прес-центр Міністерства оборони.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії правоохоронних органів.

Водночас у відомстві не повідомили, у якій області та на якому арсеналі сталася подія.

Раніше повідомлялося, що військові виявили незаконне використання безпілотного літального апарату поблизу одного з арсеналів ЗС України в забороненій зоні.

 

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21 02 2019 17:23
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