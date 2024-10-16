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Офіс генпрокурора назвав кількість відкритих проваджень за дезертирство

16 жовтня 2024, 11:55
Офіс генпрокурора назвав кількість відкритих проваджень за дезертирство
Фото: google.com
Від січня по вересень 2024-го зареєстровано 35 307 кримінальних проваджень про самовільне залишення частини.

Від початку цього року в Україні зареєстровано понад 35 тис. кримінальних справ про самовільне залишення частини.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора на запит "Української правди".

Так, від січня по вересень 2024-го зареєстровано 35 307 кримінальних проваджень, тоді як від січня по вересень 2023-го таких справ було 11 625, тобто утричі менше. За весь минулий рік кількість таких справ становила 17 658.
 
Крім того, за останній рік зросла й кількість проваджень, відкритих за статтею про дезертирство. Від січня по вересень 2024-го відкрили вже 18 196 таких справ, хоча за той самий період минулого року їх було лише 4691.
 
Утім, до судових вироків доходить в декілька десятків разів менше справ від загальної кількості, а загальна кількість випадків самовільного залишення військової частини і дезертирства залишається державною таємницею.
війна в Українігенеральна прокуратурадезертириросія окупанти

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